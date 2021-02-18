"Дома не успеют остыть": коммунальщики отключат тепло в 80 домах Петрозаводска из-за аварии

Специалисты АО "ПКС-Тепловые сети" готовятся к устранению коммунальной аварии в карельской столице: в период выполнения работ отопление в нескольких десятках петрозаводских домов будет отключено.

Сотрудники "ПКС-Тепловые сети" готовятся к устранению повреждения в тепловой камере, расположенной на ул. Калинина у дома № 55 в Петрозаводске. Об этом сообщает паблик компании.

С 14-00 до 20-00 порядка 80 домов карельской столицы будут отключены от системы отопления.

"Отключение будет производиться с 14.00, и аварийная бригада тут же приступит к устранению повреждения. Официальные сроки возвращения тепла в дома – 20.00, но аварийная бригада АО "ПКС-Тепловые сети" сделает все возможное, чтобы повреждение было устранено раньше. Повреждение произошло в тепловой камере, это значит, что аварийной бригаде не придется применять технику для раскопки сетей, что сокращает время работ", - говорится в заявлении коммунальной службы.

"Повреждение устранят в установленные сроки, дома не успеют остыть, и уже вечером к жителям, попавшим под отключение, вернется тепло", - обещают в "ПКС-Тепловые сети".

Какие дома могут попасть под отключени тепла, можно посмотреть здесь.