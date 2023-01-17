Дома в самом центре Петрозаводска остались без света из-за аварии

Жильцы домов в историческом центре Петрозаводска просидят без электричества полтора часа.

В среду, 25 января, дома по Малой Слободской и Неглинской набережной в Петрозаводске останутся без света с 09.30 до 11.00.



Причина - восстановительные работы после аварии на подстанции.



Об этом сообщили в ресурсоснабжающей организации «ОРЭС-Петрозаводск».