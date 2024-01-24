Дома в Сегеже остались без тепла из-за аварии

Жильцам десятка домов в городе бумажников отключили отопление.
Как сообщила в соцсети глава Сегежского округа Марина Гусева, на теплосети, расположенной на улице Мира, произошла коммунальная авария.
По этой причине с 09.50 без тепла остались жильцы нескольких домов: №№ 24, 26, 28, 30, 32, 36 по улице Мира и дома №№ 4, 5, 7, 8 по Лесной улице.
«Бригада ЦБК ведет работы, задействована спецтехника», — отметила чиновник.
Работать сотрудники будут до устранения аварии.
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