Дома в Сегеже остались без тепла из-за аварии

Жильцам десятка домов в городе бумажников отключили отопление.

Как сообщила в соцсети глава Сегежского округа Марина Гусева, на теплосети, расположенной на улице Мира, произошла коммунальная авария.



По этой причине с 09.50 без тепла остались жильцы нескольких домов: №№ 24, 26, 28, 30, 32, 36 по улице Мира и дома №№ 4, 5, 7, 8 по Лесной улице.



«Бригада ЦБК ведет работы, задействована спецтехника», — отметила чиновник.



Работать сотрудники будут до устранения аварии.