Домашние питомцы стали участниками модного дефиле в Лахденпохье

Четвероногие друзья участвовали в конкурсе красоты.

В межпоселенческой библиотеке Лахденпохьи 3 ноября провели конкурс для домашних питомцев, сообщили в паблике Лахденпохского района.

Вместе с читателями в библиоткеке побывали их четвероногие друзья – собаки: шесть питомцев разных пород, окрасов и характеров участвовали в конкурсе красоты, выполняли команды хозяев, преодолевали полосу препятствий и даже участвовали в модном дефиле.



Как отметили в источнике, победителей не выбирали: каждая собака получила приз в той или иной номинации. Участникам праздника вручили пакеты с лакомством «От Нюши».