Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
20:40, 27 Июня 2018

Домашние животные смогут ездить в поездах без сопровождения хозяев

По теме

Сочинский артист подал в суд на звезду Comedy Club за плагиат
27.06.18 21:30
Эксперты оценили шансы россиян дожить до нового пенсионного возраста
27.06.18 21:05
Матильда впервые высказалась о причине развода со Шнуровым
27.06.18 20:20
Все новости
Загрузка...

С 16 июля в российских поездах можно будет перевозить домашних питомцев — собак, кошек, птиц, хомяков и черепах — без сопровождения владельцев.

Об этом сообщает Федеральная пассажирская компания ("дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании), передает РИА Новости.

Сервис заработает в пилотном режиме в 13 поездах дальнего следования. Оформить перевозку можно будет в специализированных багажных кассах. Для этого отправителю нужно заполнить заявление и обязательно указать свои данные и данные получателя. Стоимость билета для питомца будет зависеть от дальности поездки и составит от 730 рублей.

Перевозить можно собак, кошек, птиц и других маленьких теплокровных животных (хомяков, морских свинок, кроликов), черепах. Животные должны быть в клетках или контейнерах, в них они останутся в багажном купе в течение всей поездки. Вместе с питомцем можно отправить сопроводительные документы, поилку, кормушку и корм, игрушку, абсорбент для поддержания чистоты в клетке. За состоянием животного во время поездки будут следить проводники.

На станции назначения животное передадут получателю. Один отправитель может оформить не более трех мест, в каждой клетке или контейнере можно перевозить не более двух питомцев.

При этом отмечается, что если погрузкой и выгрузкой клеток будут заниматься проводники, то вес каждой клетки вместе с животным не должен превышать десять килограммов. Но если отправитель и получатель будут грузить клетки сами, то вес может быть до 75 килограммов. Животных, перевозка которых может угрожать жизни и здоровью пассажиров и работников поездной бригады, в поезда допускать не будут.

По теме

Сочинский артист подал в суд на звезду Comedy Club за плагиат
27.06.18 21:30
Эксперты оценили шансы россиян дожить до нового пенсионного возраста
27.06.18 21:05
Матильда впервые высказалась о причине развода со Шнуровым
27.06.18 20:20
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.06.2018, 13:30
Увидеть Кивач и умереть
23.06.2018, 14:50
В Карелии накануне выпускного погиб одиннадцатиклассник
24.06.2018, 14:33
Трагедия на водопаде Кивач: "Они все прибежали, когда мой муж уже утонул"
20.06.2018, 00:01
В Петрозаводске женщина выбросилась из окна, пока ее кузен уродовал тело родной матери
21.06.2018, 13:45
Что на самом деле произошло в день трагедии на водопаде "Кивач"
21.06.2018, 14:14
ФОТО: У Республиканской больницы в Петрозаводске обнаружена бомба

Аналитика

Сегодня 17:17
Тема недели
"Деревне отрубают голову" 4
Как чиновники пытаются уничтожить школу в поселке Усть-Река, убеждая жителей, что все делают только для их блага.
Поиск – это память: зачем работают карельские поисковики? 1
Сегодня 15:25
Пять вопросов о птицах в городе
Сегодня 14:40
"Работал в Москве" - "просил денег" 5
25.06.2018 10:45
Из Петрозаводска в град Петра: как купить квартиру в северной столице с умом
22.06.2018 10:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 16:01
Частная жизнь
Благодатная свадьба
Жители села Деревянное Алексей Иванович и Валентина Ивановна Никифоровы отметили 70-летие совместной жизни. 
"Больнее всего тем, кто не успевает перестроиться" 3
26.06.2018 10:23
"Без воды и не туды, и не сюды" 1
21.06.2018 12:13
"Так вышло, мы любим Россию" 9
19.06.2018 09:58
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
22.06.2018 14:46
все фото и видео

Опрос

Примите ли вы участие в митингах против повышения пенсионного возраста?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»