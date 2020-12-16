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Домашних животных разрешат перевозить в самолетах на соседних креслах

Новости. Общество
19:40, 16 Декабря 2020
фото: © Антон Новодережкин/ТАСC
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S7 Airlines разрешит пассажирам перевозить домашних животных на соседнем кресле, сообщила пресс-служба авиакомпании.

"S7 Airlines предлагает путешественникам возможность провозить питомцев в салоне самолета на соседнем рядом с собой кресле. Такой перелет нужно запланировать заранее и сразу оформить авиабилет на два места — на себя и на животное", — цитируют "Ведомости" сообщение авиакомпании.

Тарифы для такой перевозки животных соответствуют действующим тарифам на авиабилеты, всего в салоне самолета могут лететь два питомца.

Животное можно перевозить только в экономическом классе, на месте возле окна рядом с хозяином. На протяжении полета питомец должен находиться внутри жесткого контейнера длиной не более 55 см, шириной и высотой не более 40 см, который закрепляется специальными ремнями безопасности, объяснили в авиакомпании.

"Новая услуга позволяет брать в салон более крупных животных. Например, бигли, кокер-спаниели, джек-расселы и упитанные котики теперь смогут чаще летать вместе со своими хозяевами", — отметила директор департамента пассажирского опыта S7 Group Светлана Кулюкина. Вес животного с учетом контейнера не должен превышать 23 кг. Питомцев весом не более 10 кг по-прежнему можно будет провозить под впереди стоящим креслом, высота контейнера не должна превышать 20 см, а параметры мягкой сумки быть не более 55×40×25 см.

Проблема перевозки домашних животных в самолетах стала особенно активно обсуждаться с 2019 г. после того, как "Аэрофлот" списал у пассажира накопленные за 14 лет мили — за перевозку в салоне слишком упитанного 8-килограммового кота Виктора. По словам Галина, сотрудница авиакомпании в Москве отказалась пустить кота в салон самолета из-за лишнего веса. Животное весило 10 кг, а "Аэрофлот" разрешает брать в салон самолета животное не тяжелее 8 кг.

В июне дочь пассажирки "Аэрофлота" пожаловалась в соцсетях, что ее мать по прилету в Симферополь рейсом "Аэрофлота" получила окровавленную клетку с собакой. Девушка рассказала, что у животного повреждены морда, десна и зубы. Она написала жалобу в авиакомпанию, а также заявление в полицию. Представитель "Аэрофлота" заявил, что клетка с собакой "была закреплена и перемещалась правильно и аккуратно", животное могло пораниться при попытке выбраться из клетки во время полета.

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Комментарии

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