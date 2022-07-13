Домашний свин Винсент проверил здоровье у ветеринара в Петрозаводске (ФОТО)

Хозяева привели к ветеринару мини-пига по имени Винсент.

Мини-пиг Винсент стал пациентом ветеринарной клиники в Петрозаводске. Об этом информирует паблик учреждения.

Сообщается, что зверь посещал ветеринаров и ранее. Так, в прошлом году владельцы Винсента обратились в клинику, когда его в нос укусила собака, в этой связи мини-пигу была оказана медпомощь. В этот раз зверь стал вялым и отказался от еды. Владельцы привезли минипега в клинику.

«На приёме Винсент разрешил почесать бока и довольный позировал для фото, но как дело дошло до измерения температуры и забора крови, без возмущений не обошлось. На УЗИ Винсенту не понравился специальный гель, и спокойно стоять на процедуре он не захотел. Ловили по всему кабинету. Мини-пиг активно сопротивлялся манипуляциям. Его силе противостояли 4 сотрудника и хозяйка, но он оказался сильнее нас. Стало понятно, что без седации не обойтись. Пока мы грустно размышляли, как лучше и безопасней поступить, Винсент с упоением начал рыть пятачком линолеум и с восторгом чавкать предложенными яблоками. Видя такой энтузиазм, мы сообща приняли решение отложить столь серьезные меры. Винсент был отправлен домой под чуткое наблюдение хозяйки», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что домашний свин, способный различать цифры, живет в Петрозаводске.