Домашняя собака покусала женщину на севере Карелии

Хозяйка отрицала вину, но суд встал на сторону пострадавших.

Суд взыскал компенсацию морального вреда с владельца собаки, не обеспечившего необходимые меры безопасности при выгуле собаки, рассказали в Объединенной пресс-службе судов Карелии.

«Во время прогулки на ребенка пострадавшей начала лаять и кидаться собака во дворе дома. Животное было на самовыгуле. Мама пыталась защитить своего ребенка, и собака укусила ее за руку», — говорится в сообщении.



Прокуратура требовала взыскать с владелицы собаки 20000 рублей. Та своей вины не признала, так как в момент происшедшего она была на работе, собака находилась в квартире с ее родственником. Животное убежало на улицу, так как входная дверь была сломана.



Суд выявил нарушения правил содержания собаки и удовлетворил требования пострадавшей частично. Она получит 10 000 руб.

Напомним, также в Кеми на ребенка набросилась стая бездомных животных. Собаки разорвали одежду девочки, укусили ее за ногу. В том случае компенсацию должна будет выплатить администрация района. Ранее российский депутат предложил ввести уголовную ответственность за самовыгул собак.