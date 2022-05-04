Домики в глемпинге под Петрозаводском не пострадали от стихии

Дождь стих, все купольные домики, чаны в порядке, глемпинг «Елки на горке» ждет гостей, бронирования никто не отменял.
Домики в глемпинге под Петрозаводском не пострадали от разлива ручья Кюльмей. Об этом сообщило руководство глемпинга «Елки на горке», который находится на берегу озера Лососинное, на своей странице в соцсетях.
- Все сваи у бани и новых домов были затоплены, но в дома вода не зашла. Дождь стих, все купольные домики, чаны в порядке. Ждем гостей, никто не отменил бронирование. Чаны топятся, калитки Катя печет, – написали они.
Напомним, в минувшую пятницу, 13 мая, на 17 км трассы Петрозаводск – Лососинное разошелся из берегов ручей Кюльмей. Вода затопила дорогу, которую закрыли для всех видов транспорта. Но от топота пострадала не только трасса, вода обрушилась на глемпинг «Елки на горке».
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