Жители дома на Древлянке решили отказаться от услуг компании, которая обсуживает домофоны

В доме №2 в Финском проезде в Петрозаводске еще на этапе строительства поставили умные домофоны и определили обслуживающую организацию. Но после заселения собственники решили: компанию надо менять. И вот почему.

Умные домофоны из новой технологии превращаются в норму жизни. Владельцы квартир хотят, чтобы в их подъезды не попадали мошенники, наркоманы и распространители рекламы. Родители устали волноваться за детей, которые одни возвращаются из школы или кружков. Люди мечтают спать спокойно и не бояться, что хулиганы изуродуют машину у подъезда или украдут велосипед с лестничной клетки.

Чтобы обеспечить жильцам базовый комфорт и безопасность, застройщики начали заранее устанавливать в новостройках умные домофоны — первую линию защиты от нежелательного вторжения в дом. «В комплекте» с устройствами обычно идет и обслуживающая организация, которая собирает с жильцов плату и поддерживает домофоны в рабочем состоянии.

Дом № 2 в Финском проезде совсем новый, его сдали в 2024 году. Люди потихоньку делали ремонт, въезжали в квартиры, осваивались с инфраструктурой. На этом этапе многие и заметили, что домофонная компания устраивает их не по всем параметрам.

