Дональд Трамп и Илон Маск публично поссорились

Президент США разругался с богатейшим человеком планеты.

Охлаждение отношений между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем, лидером рейтинга богатейших людей мира Forbes Илоном Маском вылилось в открытый скандал, передает ТАСС.

Началось все с критики Маском нового законопроекта о сокращении госрасходов. Трамп заявил, что его отношения с Маском могли испортиться. Затем миллиардер уже прямо указал, что без его поддержки Дональд не победил бы на выборах.

На это Трамп объявил, почему Маск ушел с должности его советника — он «перестал эффективно выполнять работу», и «сошел с ума». Президент США добавил, что отменил распоряжение, которое «заставляло всех покупать электромобили, которые никому не нужны».

В ответ Маск взорвал настоящую «бомбу»: упомянул, что имя Трампа мелькало в документах по делу Эпштейна, обвиненного в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними девушками. Предприниматель призвал объявить импичмент президенту. Кроме того, он заявил, что принадлежащая ему аэрокосмическая компания SpaceX начнет вывод из эксплуатации космических кораблей Dragon.

Дональд Трамп же заявил, что его не беспокоят обвинения Маска, а представитель президента уточнил, что Илон Маск находится в стране нелегально и его необходимо депортировать.

Между тем, в NASA сообщили, что продолжают работать со всеми партнёрами. А вот самому Илону день полемики с Трампом обошёлся в 43 млрд долларов