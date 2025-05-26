здоровье работа экология
реклама на сайте
В мэрии назвали сроки ремонта пешеходного моста на Кургане
26.05.2025 16:10
Три кандидата претендуют на должность руководителя Карельского научного центра РАН
26.05.2025 17:20

Дональд Трамп и Илон Маск публично поссорились

Новости. Политика
08:00, 06 Июня 2025
фото: © Brendan McDermid / Reuters

Новости партнеров

Президент США разругался с богатейшим человеком планеты.

Охлаждение отношений между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем, лидером рейтинга богатейших людей мира Forbes Илоном Маском вылилось в открытый скандал, передает ТАСС.

Началось все с критики Маском нового законопроекта о сокращении госрасходов. Трамп заявил, что его отношения с Маском могли испортиться. Затем миллиардер уже прямо указал, что без его поддержки Дональд не победил бы на выборах. 

На это Трамп объявил, почему Маск ушел с должности его советника — он «перестал эффективно выполнять работу», и «сошел с ума». Президент США добавил, что отменил распоряжение, которое «заставляло всех покупать электромобили, которые никому не нужны».

В ответ Маск взорвал настоящую «бомбу»: упомянул, что имя Трампа мелькало в документах по делу Эпштейна, обвиненного в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними девушками. Предприниматель призвал объявить импичмент президенту. Кроме того, он заявил, что принадлежащая ему аэрокосмическая компания SpaceX начнет вывод из эксплуатации космических кораблей Dragon.

Дональд Трамп же заявил, что его не беспокоят обвинения Маска, а представитель президента уточнил, что Илон Маск находится в стране нелегально и его необходимо депортировать.

Между тем, в NASA сообщили, что продолжают работать со всеми партнёрами. А вот самому Илону день полемики с Трампом обошёлся в 43 млрд долларов

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.05.2025, 10:40
«Игра престолов» лишь триггер. Житель карельского поселка превратил свой дом в логово драконов
01.06.2025, 10:50
Сильнейшие магнитные бури могут начаться на Земле в ближайшее время
02.06.2025, 06:40
В Карелии разразился скандал вокруг нового участка для выращивания форели
30.05.2025, 20:20
Обвиняемый в получении взяток экс-глава Госкомимущества Карелии Сергей Максимов уходит на СВО
31.05.2025, 14:00
Студент Петрозаводского университета стал победителем конкурса «Человек года Росатома»
01.06.2025, 14:40
О погоде в июне рассказали в Гидрометцентре России

Чтиво

30.05.2025 10:40
Частная жизнь
«Игра престолов» лишь триггер. Житель карельского поселка превратил свой дом в логово драконов
Житель поселка Новая Вилга рассказал «Столице на Онего», как и зачем украсил свой участок драконами, рыцарями, львами и горгонами.
«Столбы дыма понеслись на дворы на Голиковке». Как Петрозаводск дважды чуть не сгорел
22.05.2025 21:15
В 19 веке в Петрозаводске было 11 мостов
17.05.2025 12:00
архив чтиво

Медиа

Отчетный концерт танцевальной академии KlNG STEP SYNDICATE
04.06.2025 13:15
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение