Донор костного мозга из Сегежи спас жизнь 57-летнему мужчине из Кирова

Житель Сегежи получил медаль за спасение жизни.

Сама пересадка произошла еще в 2024 году. Как рассказывал тогда Евгений Митянин, донором костного мозга он стал полтора года назад. Спустя год нашелся человек с совместимым генетическим материалом.

— Не раздумывая, я согласился пройти следующий этап анализов, который носит название «Типирование». Ещё несколько пробирок крови было набрано и направлено на анализы. Данный этап носит специфический характер, поскольку не известно через какой промежуток времени будут известны результаты. Здесь уже донор смиренно ждёт звонка и продолжает жить своей жизнью. Спустя 4 месяца долгожданный звонок: «Евгений, Вы подходите!». Начинается новый этап — «Активация», где донор сдаёт оставшиеся анализы. Хочу отметить слова благодарности нашему государству, которое благородно берёт все расходы по медицинской части, переезду и проживанию по месту проведения самой процедуры, — рассказал Евгений.

Меньше чем через месяц ему сообщили, что с реципиентом он практически полностью совместим. После чего была запланирована пересадка. Она проходила в Кирове.

— Вас укладывают в комфортное кресло, с которым вы сроднитесь на ближайшие часы, и подключают к аппарату по переливанию крови. Этот аппарат не только выкачивает кровь, но и отделяет стволовые клетки в отдельный резервуар, а потом возвращает кровь хозяину. По истечению 7 часов процедуры, через меня было прогнано свыше 20 литров крови, а результатом стал мешочек с жидкостью цвета томатного сока. О чём моя история? О том, что всего несколько дней вашей жизни могут помочь спасти жизнь другого человека! Грош цена, когда знаешь, что на кону. Потому, друзья, хочу призвать вас вступить в «Федеральный регистр доноров костного мозга» и стать надеждой для нуждающихся, — написал Евгений.

Сегодня Евгения наградили медалью ФМБА России «За содействие донорскому движению». Награду вручил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. Добавим, что пока Евгений не знает, кому именно он помог — личные данные раскрываются только через два года и лишь с согласия пациента.

Напомним, ежегодно трансплантация стволовых клеток требуется примерно 5000 россиян, из них 900 — дети. Как правило, это люди с лейкемией, лимфомой и другими, в основном онкологическими, заболеваниями. При этом сейчас в нашей стране в базе данных около 500 тысяч потенциальных доноров. Проблема стоит остро. Вот поэтому и нужно больше людей, готовых в случае необходимости поделиться кроветворными клетками с незнакомым человеком. В карельском регистре доноров костного мозга 6762 человека. Ранее жители Карелии поддержали донорство костного мозга своим участием в эстафете «Огонь жизни».