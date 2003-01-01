Реклама на сайте
«Нахимовцы. Янтарный берег»: о том, что у Калининграда особенная стать
06 октября, 14:15 Статьи
В надежные руки: что заставило жильцов дома на Древлянке сменить домофонную компанию
01 октября, 08:20 Статьи
В Петрозаводске свили «Гнездышко» для будущих родителей
29 сентября, 19:00 Статьи
Новости

Без существенных осадков: прогноз погоды на 1 октября

17:00

В Карелии по-прежнему превышен эпидпорог по ОРВИ у детей

16:45

Донор костного мозга из Сегежи спас жизнь 57-летнему мужчине из Кирова

16:30

Карелия заняла 21 место в рейтинге материального благополучия регионов России

16:20

В Карелии принято более 3 тысяч решений по программе «гаражной амнистии»

16:15

Свыше миллиона рублей начислил себе экс-глава Пудожского района в виде премий и надбавок

15:45

Купеческая ладья «уплыла» из технопарка «Онежский»

15:35

Судебные приставы Карелии оштрафовали банк за давление на пенсионерку

15:25

Фонд «Защитники Отечества» продолжает модернизировать жилье ветеранов СВО в Карелии

15:10

Валентина Матвиенко: Шандалович не мог сидеть в кабинете, спасал жизни военнослужащих на СВО

15:00

В Петербурге поймали сбежавшую птицу-носорога

14:50

Глава Карелии рассказал об итогах первого месяца действия новой программы расселения аварийного жилья

14:40

В российский прокат вышла приключенческая драма «Нахимовцы. Янтарный берег»

14:32

Нобелевскую премию по медицине присудили за разработку методов лечения болезней иммунной системы

14:25

Трассу из Карелии в Петербург перекроют на время разведения моста

14:10

В Петрозаводске улучшат освещение мемориала «Могила Неизвестного солдата с Вечным огнём славы»

14:00

Пенсионеры из Петрозаводска попали в больницу после ДТП в Вологодской области

13:50

Пропавший в Карелии мужчина найден мертвым

13:40

Названа самая продаваемая в России не китайская иномарка

13:30

Фрагменты барельефа из Рауталахти готовят к нанесению глазури

13:20

Волонтеры проекта «Общее дело» сохранили сотни храмов на севере России

13:10

Пытавшегося попасть из Финляндии в Россию иностранца задержали пограничники

12:55

За выходные в Петрозаводске от управления отстранили 15 водителей

12:45

В Медвежьегорске на территории лесозавода утром разгорелся пожар

12:40

День открытых дверей в жилом комплексе «Каскад» от строительной компании «ВЕК»

12:36

Шесть человек пострадали в ДТП в Карелии в конце минувшей недели

12:30

Олонецкий водитель сбежал с места ДТП

12:10

Банк оштрафовали на 70 тысяч рублей за назойливые звонки пенсионерке из Петрозаводска

12:00

Появилось новое видео последствий групповой аварии на Красной в Петрозаводске

11:50

Игорь Зубарев: «Закрытие старых свалок ТКО может привести к мусорному коллапсу»

11:40

Два подростка пострадали в столкновении питбайков в Петрозаводске

11:30

В Онежском озере перевернулся катер с двумя рыбаками

11:15

Артур Парфенчиков сообщил о выделении 189 млн рублей на капремонт домов-интернатов Карелии

11:00

Полиция Карелии ищет пострадавших от действий строительной компании «Амперия»

10:40

18-летний водитель без прав разбил припаркованные авто в Петрозаводске

10:30

В Прионежском районе Карелии прошла массовая проверка водителей на трезвость

10:15

Жителей Сегежи и окрестностей ждут временные отключения электроэнергии

09:50

В Петрозаводске школьницу сбили на пешеходном переходе

09:30

В Петрозаводске машина на ходу потеряла два колеса

09:00

Жестокое избиение мужчины в Петрозаводске попало на видео

08:40

Первое осеннее суперлуние можно будет увидеть две ближайшие ночи подряд

08:00

В Петрозаводске посоветовали перестроиться на «осенний» стиль вождения

07:40

Операторы горячей линии в Карелии отработали более 64 тысяч звонков с начала года

07:20

Популярную сладость назвали опасной для здоровья детей

07:00

Жителям Карелии рассказали о погоде на ближайшую неделю

06:40

Суд обязал врачей писать разборчиво

00:10

Названы 10 самых распространенных фраз мошенников

22:40

Красивая рысь позировала перед фотоловушкой в заповеднике на границе Карелии

22:00

Специалист по страхованию рассказал, какие водители чаще всего попадают в аварии

20:30

Молодой водитель устроил аварию с тремя автомобилями в центре Петрозаводска

18:50

Молодой мужчина пропал в Суоярвском округе

18:00

Небольшой дождь ожидает жителей Карелии в понедельник

17:00

Лукерья, Эвва, Иллария: в Петрозаводске назвали имена для новорожденных

15:50

Схема движения изменится в населенном районе Петрозаводска

14:50

«Благодарю за ваш бесценный труд»: Элиссан Шандалович поздравил учителей

13:30

Пропавшего мужчину ищут на западе Карелии

12:40

«Если б не было учителя»: Артур Парфенчиков поздравил педагогов с праздником

11:40

Рекордная магнитная буря завершилась

11:00

В Петрозаводске столкнулись два мотоцикла

10:20

Двоих мужчин спасли возле мыса Хююринема в Карелии

09:30

В Карелии за девять месяцев родились более 2,5 тысяч детей

08:00

Аналитик рассказал о перспективах рубля до середины октября

00:10
Донор костного мозга из Сегежи спас жизнь 57-летнему мужчине из Кирова
Сегодня 16:30 Общество
Житель Сегежи получил медаль за спасение жизни.

фото: © Евгений Митянин / VK

Сама пересадка произошла еще в 2024 году. Как рассказывал тогда Евгений Митянин, донором костного мозга он стал полтора года назад. Спустя год нашелся человек с совместимым генетическим материалом.

— Не раздумывая, я согласился пройти следующий этап анализов, который носит название «Типирование». Ещё несколько пробирок крови было набрано и направлено на анализы. Данный этап носит специфический характер, поскольку не известно через какой промежуток времени будут известны результаты. Здесь уже донор смиренно ждёт звонка и продолжает жить своей жизнью. Спустя 4 месяца долгожданный звонок: «Евгений, Вы подходите!». Начинается новый этап — «Активация», где донор сдаёт оставшиеся анализы. Хочу отметить слова благодарности нашему государству, которое благородно берёт все расходы по медицинской части, переезду и проживанию по месту проведения самой процедуры, — рассказал Евгений.

Меньше чем через месяц ему сообщили, что с реципиентом он практически полностью совместим. После чего была запланирована пересадка. Она проходила в Кирове.

— Вас укладывают в комфортное кресло, с которым вы сроднитесь на ближайшие часы, и подключают к аппарату по переливанию крови. Этот аппарат не только выкачивает кровь, но и отделяет стволовые клетки в отдельный резервуар, а потом возвращает кровь хозяину. По истечению 7 часов процедуры, через меня было прогнано свыше 20 литров крови, а результатом стал мешочек с жидкостью цвета томатного сока. О чём моя история? О том, что всего несколько дней вашей жизни могут помочь спасти жизнь другого человека! Грош цена, когда знаешь, что на кону. Потому, друзья, хочу призвать вас вступить в «Федеральный регистр доноров костного мозга» и стать надеждой для нуждающихся, — написал Евгений.

Сегодня Евгения наградили медалью ФМБА России «За содействие донорскому движению». Награду вручил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. Добавим, что пока Евгений не знает, кому именно он помог — личные данные раскрываются только через два года и лишь с согласия пациента.

Напомним, ежегодно трансплантация стволовых клеток требуется примерно 5000 россиян, из них 900 — дети. Как правило, это люди с лейкемией, лимфомой и другими, в основном онкологическими, заболеваниями. При этом сейчас в нашей стране в базе данных около 500 тысяч потенциальных доноров. Проблема стоит остро. Вот поэтому и нужно больше людей, готовых в случае необходимости поделиться кроветворными клетками с незнакомым человеком. В карельском регистре доноров костного мозга 6762 человека. Ранее жители Карелии поддержали донорство костного мозга своим участием в эстафете «Огонь жизни».

 

