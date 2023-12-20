Донор крови в Кеми добился отдыха и денег только после вмешательства прокуратуры

Карельская транспортная прокуратура добилась восстановления прав донора крови.

Транспортная прокуратура после обращения работника эксплуатационного локомотивного депо в Кеми провела проверку исполнения трудового законодательства.



В надзорном органе заявили, что помощнику машиниста не предоставили дни дополнительного отдыха после сдачи крови.



Кроме того, работодатель допустил нарушения при ознакомлении работника с приказами об отпусках.



Прокуратура внесла представление начальнику депо. После этого сотруднику предоставили два дня отдыха и выплатили более семи тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.