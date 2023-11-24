Донорам в Петрозаводске не будут платить компенсацию

Временно прекращается выплата денежной компенсации донорам, которые сдали кровь.

Станция переливания крови Петрозаводска обратилась в соцсети к донорам.



Как сообщили сотрудники учреждения, с 27 ноября временно прекращается выплата денежной компенсации донорам, которые сдали кровь безвозмездно.



Каждый донор, не получивший денежную компенсацию, будет оповещен индивидуально о возможной выплате.



Изменения и дополнительная информация будет размещаться в официальной группе Станция переливания крови в соцсети «ВКонтакте».



«Приносим извинения», — добавили в сети.