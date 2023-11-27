Донорский светофор обновили в Карелии

Республиканская станция переливания крови нуждается в донорах.

В паблике республиканской станции переливания крови опубликовали обновленный донорский светофор.

Специалисты станции приглашают доноров по адресу: улица Пирогова, 4-А ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 08.00 до 14.00.

Учреждение испытывает потребность в донорах 1 (-), 3 (-) и 4 (-) групп крови.



Записаться можно по номеру телефона: 8 (814-2) 76-42-65 или через портал госуслуг.