Донорский светофор обновили в Карелии

Республиканская станция переливания крови нуждается в донорах.
В паблике республиканской станции переливания крови опубликовали обновленный донорский светофор.
Специалисты станции приглашают доноров по адресу: улица Пирогова, 4-А ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 08.00 до 14.00.
Учреждение испытывает потребность в донорах 1 (-), 3 (-) и 4 (-) групп крови.
Записаться можно по номеру телефона: 8 (814-2) 76-42-65 или через портал госуслуг.
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