Дополнительные авиарейсы запустят в Калининград в новогодние каникулы

Компания «Северсталь Авиа» открыла продажу билетов на дополнительные рейсы из Петрозаводска в Калининград.

Петрозаводский аэропорт сообщил о двух дополинтельных рейсах на новогодних каникулах в Калининград и обратно.

— Дни вылета: 5 и 12 января. Билеты уже доступны к продаже, - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что количество рейсов до Сочи в будущем году увеличат. Осуществлять их будут не только с мая по сентябрь, но также в октябре и перед новогодними праздниками.

Ранее в Правительстве Карелии запустили опрос, куда бы еще хотели летать жители республики. Больщинство голосов - 64% - были отданы за Минск. В итоге власти заявили о запуске маршрута в 2026 году. Из столицы Карелии можно будет долететь до столицы Белоруссии – Минска. Запуск рейсов запланирован с начала мая по 15 сентября 2026 года с частотой выполнения рейсов 1 раз в неделю.