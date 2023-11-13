Дополнились подробности гибели мужчины под колесами грузовика в Прионежье

Пешеход ночью шел по дороге в Прионежском районе Карелии.
В республиканской Госавтоинспекции подробнее рассказали о дорожной аварии в Прионежском районе со смертельным исходом.
ДТП произошло в понедельник, 13 ноября, около 3 часов ночи возле посёлка Чална.
По предварительной информации, под колеса КАМАЗа, который двигался из Петрозаводска в сторону Суоярви и им управлял 31-летний мужчина, попал пешеход.
Было установлено, что 36-летний мужчина ночью шел по центру дороги без световозвращателей. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП. По факту происшествия проводится проверка.
Напомним, очевидцы запечатлели на видео последствия трагедии.
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