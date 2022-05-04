Дополнительные антитеррористические меры предприняты в Карелии на День Победы

Около 50 сотрудников Росгвардии будут работать в усиленном режиме для обеспечения безопасности граждан в ходе празднования 9 мая.

Около 50 сотрудников и военнослужащих Управления Росгвардии по Карелии будут задействованы для обеспечения охраны общественного порядка 9 мая – в день празднования 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Как отметили в ведомстве, в программе празднования Дня Победы - более 100 различных мероприятий, основные из которых традиционно пройдут в Петрозаводске: военный парад, возложение цветов к мемориальным комплексам, показательные выступления, концерты, акция «Бессмертный полк» и многое другое.

Территориальное управление Росгвардии в период подготовки и проведения праздников приняло дополнительные меры по усилению антитеррористической защищенности.

Росгвардейцы будут нести службу в усиленном режиме. Маршруты патрулирования дежурных экипажей вневедомственной охраны будут приближены к местам массового скопления граждан.