Дополнительные авиарейсы в Дагестан из Петрозаводска запустят в сентябре

Аэропорт Петрозаводска сообщил о дополнительных рейсах в Махачкалу. Открыта продажа билетов.

Как рассказали в Аэропорту «Петрозаводск», открыта продажа на дополнительные рейсы в Махачкалу из Петрозаводска по четвергам с 25 сентября по 23 октября.

— Вылет из Петрозаводска в 15:25, из Махачкалы — в 10:35, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что 17 августа стартуют прямые рейсы из Петрозаводска в столицу Дагестана. Рейсы будут выполняться еженедельно по воскресеньям, в обратном направлении — еженедельно по понедельникам.

Билет в одну сторону обойдется от 10900 рублей. Для детей до 12 лет действует 50-процентная скидка.Время полета — 3 часа 50 минут.

Напомним, сейчас из Петрозаводска можно улететь в Москву, Калининград, Казань, Сочи, Екатеринбург, Череповец и Минеральные воды. Ранее «Столица на Онего» рассказывала, что прямой рейс из Петрозаводска в Москву с 24 июля запускает авиакомпания Азимут.