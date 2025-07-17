Дополнительные автобусные рейсы запустят между Петрозаводском и Петербургом

В конце августа между Петрозаводском и Санкт-Петербургом запустят дополнительные автобусные рейсы.

Как сообщили в «Карелавтотрансе», дополнительные рейсы по маршруту № 1098 будут курсировать 21 и 28 августа из Петрозаводска в 21:55, а также 20 и 27 августа из Санкт-Петербурга в 23:00.

Ранее сообщалось, что с 31 июля автобусный рейс по маршруту «Петрозаводск – Санкт-Петербург через Сортавала» отправлением из Петрозаводска в 07:00 будет выполняться ежедневно.