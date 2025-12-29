Дополнительные билеты будут продавать на посещение поезда Деда Мороза в Петрозаводске

Сегодня выложат дополнительные билеты на посещение поезда Деда Мороза в Петрозаводске.
Сегодня, 30 декабря, в 15:00 начнутся продажи билетов на дополнительные сеансы на посещение передвижной резиденции Деда Мороза и Кукольного театра, сообщается в телеграм-канале «Поезд Деда Мороза».
Количество билетов ограничено: 15 мест на 1 сеанс в передвижной резиденции, длительность сеанса – 45 минут. Для Кукольного театра: 26 мест на 1 сеанс, длительность сеанса – 50 минут.
Напомним, поезд Деда Мороза приедет в Петрозаводск 8 января. Это празднично оформленная передвижная резиденция главного волшебника страны, который путешествует с остановками на крупных станциях. В большинство городов поезд Деда Мороза прибывает с паровозами, среди которых П-36 — самый надежный, мощный и быстрый пассажирский паровоз России. В этом году поезд проедет свыше 20 тысяч километров и посетит 70 городов с большими и малыми программами.
После Петрозаводска он отправится в Мурманск.