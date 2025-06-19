Дополнительные фонари установят в городском парке Кеми

Популярный среди жителей парк ждет новый этап благоустройства.

Городской парк на улице Каменева в Кеми победил в онлайн-голосовании, которое проходило по проекту «Формирование комфортной городской среды». Благодаря поддержке жителей в следующем году город получит федеральные средства, чтобы продолжить благоустройство общественной территории.

Парк в центре Кеми поэтапно приводят в порядок на протяжении нескольких лет. Здесь сделали планировку территории, обустроили пешеходные дорожки и «тропу здоровья». Сегодня парк пользуется популярностью у людей разных возрастов, тут хватает места и для спокойного отдыха, и для любителей проводить досуг активно, заниматься спортом. Кроме того, каждый год в парке проходят соревнования по лыжным гонкам.

В рамках очередного этапа благоустройства в парке установят дополнительное освещение.

«Победа в голосовании подтверждает, что парк действительно важен для жителей Кеми. Это место, где люди отдыхают, занимаются спортом, проводят время с семьей. Новое освещение сделает его еще более комфортным и безопасным. Спасибо всем жителям, которые проголосовали и поддержали дальнейшее благоустройство нашего любимого парка!» — прокомментировал депутат Совета Кемского городского поселения Павел Ищук.

Напомним, что голосование за парки, скверы и другие общественные территории, которые будут благоустроены в 2026 году, проходило по всей стране с 21 апреля по 12 июня на платформе «Госуслуги». В Карелии в нем поучаствовали более 65 тысяч человек. В следующем году при федеральной поддержке в республике благоустроят 20 общественных территорий, которые набрали больше всего голосов.