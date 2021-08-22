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Дополнительные «Ласточки» пойдут из Санкт-Петербурга в Карелию

Новости. Общество
10:51, 23 Августа 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Дополнительные «Ласточки» перевезут гостей концерта «Рояль в каньоне» в Рускеалу 4 сентября, сообщили в пресс-службе ОЖД.

Специально для пассажиров, желающих принять участие в проекте «Рояль в каньоне», который пройдет 4 сентября в горном парке «Рускеала», ОАО «РЖД» назначает дополнительный поезд «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург — Рускеала.

«Ласточка» № 829 отправится с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга в 14.15 и прибудет в Горный парк «Рускеала» в 20.20. В обратном направлении поезд № 830 отправится в 23.30 того же дня и прибудет в Санкт-Петербург в 04.15 следующих суток. В пути поезд сделает остановки на станциях Девяткино, Приозерск, Кузнечное, Сортавала и Сортавала-Центр.

Для различных категорий пассажиров действуют специальные тарифы. Например, при оформлении билета для пассажиров в возрасте от 10 до 21 года и старше 60 лет цена будет снижена на 30%, а при оформлении билетов по тарифу «Туда-обратно» обратный билет обойдется на 20% дешевле. Тариф «День рождения» дает пассажиру-имениннику возможность купить билеты со скидкой 30% для себя и троих сопровождающих (при условии единовременной покупки).

Также посетить Горный парк «Рускеала» можно на «Ласточке» № 821/822 и № 827/828 Санкт-Петербург — Сортавала, которые удобно состыкованы с графиком движения ретропоезда «Рускеальский экспресс» № 921/922, курсирующего по маршруту Сортавала — Рускеала.

Приобрести билеты на поезда «Ласточка» и «Рускеальский экспресс» можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Актуальную информацию о графике движения поездов, наличии билетов и стоимости проезда можно получить на сайте ОАО «РЖД» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также по телефону единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00.

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