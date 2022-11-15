Дополнительные поезда запустят из Москвы в Петрозаводск на новогодние праздники

РЖД назначила дополнительные поезда дальнего следования на новогодние каникулы.
На время новогодних праздников из Москвы назначены дополнительные поезда в Апатиты, Мурманск, Псков и Петрозаводск, а также дополнительный поезд сообщением Петрозаводск – Псков с остановкой на Ладожском вокзале Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на сайте Октябрьской железной дороги.
Между между Петербургом и Москвой в каникулы Северо-Западный филиал АО «Федеральная пассажирская компания» запланировал 70 дополнительных рейсов поездов дальнего следования.
Кроме того, дополнительные поезда назначены из Санкт-Петербурга в Казань, Воронеж, Архангельск, Мурманск, Ярославль, Сыктывкар, Сосногорск и Вологду.
Ранее сообщалось, поезд «Горнолыжный экспресс» запустят через Петрозаводск на новогодние праздники.
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