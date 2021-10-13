Дополнительные средства бюджета в Карелии могут направить на развитие медицины и образования

По инициативе правительства республики расходы на здравоохранение могут быть увеличены на 50 млн рублей, образование – на 47 млн.

В Законодательное собрание Карелии 11 октября был внесен закон о поправках в бюджет республики на 2021-2023 годы. В связи с сокращением расходов на обслуживание госдолга и экономией по итогам конкурсных процедур дополнительно предусмотрены расходы по нескольку направлений, сообщили в правительстве республики.

Так, на 50 млн рублей могут быть увеличены расходы на здравоохранение. За счет этих средств планируется приобрести томограф для Детской республиканской больницы, холодильник для перевозки вакцины, а также инфракрасные обогреватели для Калевальской ЦРБ. В Госпитале для ветеранов войн есть необходимость провести строительно-монтажные работы для установки концентратора кислорода. Кроме того, в документе предусмотрены средства на обеспечение деятельности пансионата для проживания пациентов, приезжающих из районов республики, и проведение диагностических исследований в амбулаторных условиях в Республиканском онкологическом диспансере.

На финансовое обеспечение деятельности государственных образовательных учреждений предусмотрено еще 47 млн рублей. Требуется провести модернизацию и ремонт систем пожарной сигнализации в ресурсном центре дополнительного образования «Ровесник», Центре диагностики и консультирования, Центре спортивной подготовки, ремонт мастерских в Сортавальском колледже и помещениях Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Также предусмотрены средства на создание Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе с использованием детских мобильных площадок (автогородков), на базе Петрозаводского автотранспортного техникума.

Для доставки в медицинские организации лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, хотят купить автомобиль в отделение Комплексного центра социального обслуживания населения Карелии. На эти цели предусмотрено 2,6 млн рублей.

На 93 млн рублей предполагается увеличить расходы на предоставление мер социальной поддержки гражданам. В таком случае средства будут направлены на ежемесячную денежную выплату для оплаты жилья и коммунальных услуг ветеранам труда, поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, попечительством, в приемной, в патронатной семьях, на региональное единовременное пособие при усыновлении (удочерении). Еще одним направлением являются выплаты молодым специалистам, устроившимся на работу в школы в сельской местности.

Для развития инфраструктуры петроглифов в Беломорском и Пудожском районах, в связи с включением наскальных изображений в основной список всемирного наследия ЮНЕСКО, предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 0,6 млн рублей.

Межбюджетные трансферты в 0,75 млн рублей запланированы бюджетам Петрозаводского городского округа, Сортавальского и Кондопожского районов для участия в конкурсе лучших проектов туристского кода центра города.

Предлагается увеличить поддержку местным бюджетам на мероприятия по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территориях Прионежского, Суоярвского, Кемского районов − 29,1 млн рублей в 2021 году, а также Сегежского района в сумме 30,4 млн рублей в 2021-2022 годах.

Для повышения качества и надежности услуг по теплоснабжению предприятию «КарелКоммунЭнерго» предусмотрены средства в сумме 40 млн рублей на компенсацию произведенных расходов по капитальному ремонту тепловых сетей и оборудование котельных.

В законопроекте увеличены объемы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 30 млн рублей. За счет этих средств предусмотрено возмещение части затрат юридическим лицам в области туризма и обрабатывающего производства.