Дополнительные выплаты будут получать одаренные студенты в Карелии

В парламенте Карелии определили условия дополнительных выплат к стипендиям в республике.

Депутаты парламента Карелии в первом и во втором окончательном чтении одобрили многократные стипендии для одаренных студентов республики. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания Карелии.

Именная стипендия Карелии появилась по поручению главы республики Артура Парфенчикова. Она назначается дополнительно к государственной академической одаренным студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, которые учатся очно и проявляют особые успехи в учебе, науке, творчестве, спорте и общественной работе.

Если раньше студенты получали ежемесячную выплату только на протяжении одного года за все время обучения, то теперь учащиеся смогут оформлять данную стипендию каждый курс.

Председатель Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Татьяна Тишкова отметила, что талантливые молодые люди могут быть удостоены дополнительного материального поощрения многократно при условии сохранения высоких достижений.

Студенты, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета или магистратуры смогут получать дополнительно 2800 рублей в месяц. Обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена – 2500. Для аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров стипендия составит 3000 рублей.

Ранее стало известно, сколько будет стоить обучение в вузах в Карелии в 2025-2026 учебном году.