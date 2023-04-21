Дополнительный авиарейс в самый западный город России ввели для жителей Петрозаводска

Компания «Северсталь» ввела дополнительный рейс из Петрозаводска в Калининград.

Авиапредприятие «Северсталь» вновь вводит дополнительный коммерческий рейс из Петрозаводска до Калининграда. Его будут выполнять по субботам.



Продажа авиабилетов на летний сезон открыта. Жители карельской столицы смогут вылететь в янтарную столицу в 15.05, прилет в 16.00.



Из Калининграда в Петрозаводск самолеты Bombardier CRJ-100 будут вылетать в 11.30, прилет в 14.25.



Рейсы будут выполнять с 15 июля по 2 сентября. С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте аэропорта «Петрозаводск» и на официальной странице авиаперевозчика.



Ранее мы сообщали о том, что авиакомпания «Северсталь» анонсировала дополнительный рейс Петрозаводск – Сочи в высокий туристический сезон, с 10 июля по 5 сентября.



При этом, билеты на самолет до Сочи подорожали в несколько раз.