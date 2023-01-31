Дополнительный поезд запустят из Петрозаводска в Псков на февральских праздниках

РЖД назначит более 100 дополнительных поездов дальнего следования на февральские праздники.

По сообщению пресс-службы Октябрьской железной дороги, поезда в длинные выходные в феврале будут курсировать по наиболее востребованным маршрутам. Среди них – Петрозаводск – Псков – Петрозаводск (через Санкт-Петербург-Ладожский.

Кроме того путешественники могут воспользоваться такими дополнительными поездами, как Санкт-Петербург – Москва – Санкт-Петербург, Москва – Псков – Москва, Санкт-Петербург – Белгород – Санкт-Петербург, Санкт-Петербург – Ярославль – Санкт-Петербург, Санкт-Петербург – Великие Луки – Санкт-Петербург, Москва – Мурманск – Москва, Архангельск – Санкт-Петербург – Архангельск, Котлас – Москва – Котлас.

Ранее сообщалось, поезд Деда Мороза вернулся на постоянную «парковку» в Сортавале и ждет гостей.