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Дополнительный ремонт дорог планируется в Калевальском районе Карелии

Новости. Общество
10:33, 10 Сентября 2021
фото: © Правительство Карелии

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Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение правительства о выделении дополнительно 10 млн рублей на ремонт дорог в Калевальском районе в рамках празднования Дня Республики Карелия, который будет отмечаться 11 сентября в Калевале.

На протяжении двух лет в преддверии праздника в районе проводились масштабные мероприятия по благоустройству, ремонту социальных объектов, объектов жилищно-коммунального, дорожного хозяйства. На эти цели району было выделено 50 млн рублей. 

Однако именно на дорожную инфраструктуру потребовались дополнительные средства. Об этом к руководству региона, депутатскому корпусу, органам местного самоуправления неоднократно обращались жители района. Средства были выделены при содействии депутата Законодательного собрания Республики Карелия Максима Воробьева.

Как сообщила глава Администрации Калевальского национального района Валентина Булавцева, на сегодняшний день требуют ремонта такие социально важные дороги местного значения, как улицы Мичурина, Восточная, Западная, Октябрьская. Нуждается в асфальтовом покрытии парковка у рыночной площади. Выделенная сумма из регионального бюджета позволит провести данные работы.

К Дню Республики в прошлом сезоне по многочисленным просьбам жителей и гостей поселка в Калевале была заасфальтирована часть региональной дороги «Кола» — Калевала-Лонка, которая проходит через Калевалу по улицам Советская и Ленина. Для этого на территории городского поселения был размещен асфальтобетонный завод ООО «Автодороги Питкяранта». В результате отремонтировано 5 км асфальтового покрытия. 

Большой объем работ проведен по благоустройству территорий поселка. При софинансировании регионального и районного бюджетов, программы «Комфортная городская среда» и программы поддержки местных инициатив частично были заасфальтирована улицы Вяйнямейнена, Красноармейская, Полевая, Стрельникова, Пионерская, Садовая, участок дороги по ул. Ленина к Мемориалу «Братская могила», а также участок дороги в районе А. С. Были проведены работы по восстановлению асфальтового покрытия улицы Южная, ул. Первомайская, ремонт площади у церкви в пос. Калевала. На эти цели из различных бюджетных источников в целом выделено 44 млн 743 тыс. рублей. Проведен  ремонт на участках автодорог по улицам: М.Михеевой, Октябрьская, Первомайская, Ленина, Карельская, ул. Восточная, ул. Луговая, ул. Западная, ул. Мичурина, пер. Южный, и ул. Центральная в пос. Куусиниеми. Подрядчиком ООО «Нью Вертекс» отремонтирован подъезд к музыкальной школе, ул. Заламбино, перекресток ул. Сампо и пер. Сосновый. Работы проведены на общую сумму 3 млн. 828 тыс. рублей.

Также приведена в порядок часть ярмарочной площади по контрактам с ООО «Автодороги Питкяранта» на сумму 3 млн 223 тыс. рублей, из них: 3 млн 23 тыс. рублей — средства из республиканского бюджета к празднованию. Также обустроена рыночная площадь по ул. Ленина на сумму 1 млн 219 тысяч рублей. Заасфальтирована территория, установлено освещение и ограждения, уложена тротуарная плитка.

В преддверии Дня Республики в Калевале покрасили фасады многоквартирных домов на сумму 4 млн 423 тыс. рублей, фасады типографии этнокультурного центра «Калевалатало»,  Детского сада № 2, детской юношеской спортивной школы возле хоккейного корта, дренажной насосной станции. Стоимость работ составила 1 млн 158 тыс. рублей. Отремонтированы и дополнены новыми формами объекты туристического показа, популярные среди гостей района.

 

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