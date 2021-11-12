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Допрошенный свидетелем по «делу Боднарчука» его бывший заместитель Александр Ханцевич почти все забыл

Новости. Общество
09:42, 12 Ноября 2021
фото: МК в Карелии

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Бывший заместитель спикера Петрозаводского горсовета Александр Ханцевич забыл, кто готовил ключевой документ о «люксовых» командировках подсудимого Геннадия Боднарчука.

В Петрозаводском городском суде состоялся допрос в качестве свидетеля бывшего заместителя председателя Петросовета Александра Ханцевича. В интересующий суд период времени Ханцевич руководил аппаратом городского парламента и мог знать, как в стенах горсовета проходил процесс рождения документов.

Участников судебной тяжбы интересовали обстоятельства появления распоряжения Геннадия Боднарчука, согласно которому бывший спикер получил право компенсировать из бюджета расходы за проезд к месту командировок в комфортабельном «мягком вагоне». Факт нескольких поездок за счет налогоплательщиков на мероприятия партии «Единая Россия» лежит в основе обвинения Боднарчука в превышении должностных полномочий и в злоупотреблении ими.

Организационные парламентские вопросы традиционно входят в компетенцию аппарата, подконтрольного в ту пору Александру Ханцевичу. Однако, как выяснилось в суде, свидетель успел многое забыть.

Защита Геннадия Боднарчука усомнилась в том, что свидетель мог забыть работу над распоряжением экс-спикера горсовета, которое в дальнейшем легло в основу обвинения. Свои сомнения они обосновали имеющейся в одном из документов краткой ремаркой следующего содержания: «за счет горсовета или за счет «Единой России», выясните?». Надпись была выполнена рукой Ханцевича и призывала разобраться, за чей счет будут компенсированы командировочные расходы за интересующую суд депутатскую поездку.

Подробнее читайте в репортаже из зала суда.

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Комментарии

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Эно
2021-11-12 09:57:06
смешно, может еще забыл что депутат и получает депутатскую зарплату и получает льготы?
Забывчивых хорошо лечат в Матросах
David.
2021-11-12 09:54:41
А что Гена? Гена -это мелочь. Настоящие "дела" проворачивают без всяких взяток. Взятки -это прошлый век!
кир
2021-11-12 10:14:13
David., правда твоя.
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