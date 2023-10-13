Дорога у железнодорожного вокзала Петрозаводска превратилась в болото

Жители Перевалки добираются до пешеходного моста у вокзала по лужам и грязи.

Завокзальный переулок ушел под воду. Жителям Перевалки, чтобы дойти до пешеходного моста над железнодорожными путями, приходится преодолеть полосу препятствий, пишет «Фактор News».

«Мало того, что горожане увидят огромную лужу в районе Завокзального переулка, так и дорога до нее тоже окажется не из простых — кругом грязь, не испачкать обувь можно только шагая по тонким дощечкам», - пишет издание.

Фото болот у вокзала опубликованы здесь.