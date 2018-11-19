Дорога к детсаду обошлась жителю Петрозаводска в 3 тысячи рублей

Петрозаводчанин заплатит штраф за провоз ребенка рядом с детским креслом, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

В минувшую пятницу массовая проверка водителей по соблюдению требований по перевозке детей прошла у детских садов №119 и 121. За время рейда сотрудниками ГИБДД за нарушения правил перевозки детей привлечен к административной ответственности один водитель, который перевозил ребёнка в возрасте 4 лет без детского удерживающего устройства.

В данном случае детское удерживающее устройство имелось и находилось в салоне автомобиля на заднем пассажирском сидении, но несовершеннолетний ребёнок сидел рядом с креслом и не был пристегнут.

Стоит отметить, что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.

Уважаемые водители, не будьте безучастными к судьбе своего ребенка. Не забывайте о том, что когда дети находятся в салоне автомобиля, их безопасность целиком и полностью зависит от человека, сидящего за рулем.