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Дорога особой прочности появилась в Карелии

Новости. Общество
14:03, 08 Декабря 2021
фото: Минтранс Республики Карелия / ВК

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Минтранс республики сообщил, что при ремонте дороги Заозерье-Пиньгуба использовалась особо прочная смесь асфальтобетона.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» компания «Трансстройприродресурс» отремонтировала автодорогу, ведущую из села Заозерье в дачный кооператив Пиньгуба, рядом с которым расположен центр активного отдыха «Ялгора» с горнолыжными спусками. Об этом информирует Минтранс.

Сообщается, что при ремонте участка протяжённостью 13,4 км. была использована особо прочная смесь асфальтобетона типа А, оптимальная для климатических условий Карелии: количество щебня увеличено на 10 процентов, а состав битума рассчитан на большие перепады температур.

Подрядная организация расчистила полосу отвода от растительности, восстановила кюветы, отремонтировала трубы. Специалисты заменили три пучинистых участка, а при устройстве нового типа дорожной одежды местами использовали выравнивающий слой. Работы на объекте завершились асфальтированием посадочных площадок, нанесением разметки и установкой дорожных знаков.

Стоимость двухлетнего контракта на ремонт автодорог Заозерье–Пиньгуба, Соломенное–Ялгуба–Суйсарь и Подъезд к м. Падас — более 707 млн рублей. 28 из 51,7 километров дорог уже обновлены. Два из трёх объектов компания «Трансстройприродресурс» сдаст в эксплуатацию в следующем сезоне, заявили в Минтрансе.

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Комментарии

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User
2021-12-08 14:57:30
Сколько их уже было, даже про 7-летнюю гарантию рассказывали, а все равно весной вместе со снегом тают.
Беня
2021-12-08 15:19:01
User, тебе с больших городов виднее :)
Leopol'd
2021-12-08 14:31:07
Подождём пару сезонов, тогда и выводы можно сделать.
0ff
2021-12-08 14:43:27
Leopol'd, сашка, тебе какая печаль. У тебя ни дачи ни прав, ни машины нет. Только затертый ноутбук
Гость
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