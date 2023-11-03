Дорога в пригороде Петрозаводска вновь оказалась затоплена разлившейся рекой

Проезд под мостом в Орзеге снова оказался под водой.

Дорогу под железнодорожным мостом в Орзеге, соединяющей две части населенного пункта, вновь размыло. Соответствующее фото появилось в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«В Орзеге под мостом опять разлив после пары дней дождей, и смыло грунт, куда вода смогла достать. Если она поднимется выше, размоет ещё больше. Да и так постепенно продолжает размывать край, который ближе к авто на фото. Ну и где этот обещанный нормальный ремонт дороги? Старую подсыпку отсевом уже смыло, хотя сильных половодий как таковых и не было», — написал автор фото.

По его словам, смытый с дороги грунт осел в 15 метрах ниже по течению, формируя запруду.

«На легковой проехать пока можно, но, если уровень ещё выше поднимется, придётся пешочком проверять, прежде чем в воду соваться на машине», — заключил автор фото.

Напомним, участок дороги в Орзхеге под мостом затапливает регулярно. Последний раз дорога оказалась под водой в мае 2023 года. Ранее ее затапливало в сентябре 2022, спасателям пришлось вытаскивать автомобили из бурлящего потока.