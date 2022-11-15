«Дороги не видно»: в Карелии водители предупреждают о метели на трассе в Сортавале (ФОТОФАКТ)

Непогода ухудшила видимость на трассе в Карелии.

В «Столицу на Онего» водитель прислал фото с трассы в Сортавале, на которых запечатлел метель.

«Дороги почти не видно, будьте аккуратны, кто поедет в сторону Сортавалы», - написал водитель.