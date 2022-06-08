Дороги перекроют в трех районах Карелии из-за авторалли

В связи с проведением авторалли будет временно прекращено движение на дорогах в Лахденпохском, Сортавальском и Питкярантском районах.

Минтранс Карелии сообщает, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении этапа Чемпионата России по автомобильному спорту и Кубка республики по автомобильному спорту «Белые ночи - 2022» с 29 июня по 2 июля будет временно прекращено движение транспортных средств на автомобильных дорогах в Лахденпохском, Сортавальском и Питкярантском районах.

Так, 29 июня с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 закроют участки дорог «Куркиёки - Алхо» км 0 - км 9, «Хийтола - Алхо» км 9 – км 11, «Хелюля - Заозерный» км 0 – км 4.

1 июля движение ограничат с 14.30 до 16.30 и с 17.00 до 19.00 на дороге «Вялимяки - Костомоярви» км 0 – км 11; с 14.45 до 16.45 и с 17.15 до 19.15 на трассе «Элисенваара - Лумиваара - Лахденпохья» км 6 – км 15; с 15.00 до 17.00 и с 17.30 до 19.30 на дороге «Элисенваара - Лумиваара - Лахденпохья» км 15 – км 29.

А 2 июля дороги перекроют с 9.30 до 11.30 и с 12.00 до 14.00 на «Подъезде к Куокканиэми» км 0 – км 13; с 14.00 до 16.00 и с 16.30 до 18.30 на участках «Ляскеля - Алатту» км 1 – км 14, «Леппясюрья-Харлу» км 25 - км 32, «Подъезд к д. Хямекоски» км 12 - км 8, «Хелюля-Заозерный» км 0 - км 4.

В Минтрансе просят водителей при планировании поездок в указанные даты учитывать вводимые временные ограничения движения транспорта.

Ранее сообщалось, в центре Петрозаводска из-за ремонта тепловых сетей на все лето изменится схема движения транспорта.