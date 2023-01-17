Дороги Петрозаводска летом будут снова поливать в дождь: в ДРСУ объяснили, зачем это нужно

Поливка дорог летом во время дождей позволяет экономить деньги на очистку проезжей части от зимнего песка.

Об этом заявил сегодня на совещании в администрации города директор подрядной организации «Кондопожское ДРСУ» Юрий Синяков.

По его словам, ему часто приходится слышать вопросы, зачем поливать дороги водой в дождливую погоду.

«Самый простой пример, хозяйки тут сидят, понимают, это когда мы моем посуду и мы ее пытаемся под краником, она очень сложно моется. А когда мы ее замочим, пройдет 5-10 минут, все очень легко. Та же самая история и на дороге происходит. Песок слежавшийся. Когда он намочится дождем, мы все к поребрику смываем, а дальше пылесосы собирают. Мы можем так ходить пять раз, а в дождь это сделаем за один раз, поэтому по большому счету мы экономим ресурсы города», - пояснил руководитель предприятия.