Дороги Петрозаводска от снега убирают в усиленном режиме

На дороги карельской столицы вывели несколько десятков единиц снегоуборочной техники.

Подрядчик убирает дороги Петрозаводска от снега в усиленном режиме, сообщили в паблике городской администрации 1 ноября.





Как рассказали в сообществе, в связи с интенсивными осадками, которые начались в городе накануне вечером, подрядная организация — Кондопожское ДРСУ — вывела на дороги карельской столицы несколько десятков единиц снегоуборочной техники и около полусотни рабочих.

Уборка улиц проводится в круглосуточном режиме во всех районах Петрозаводска, подчеркнули в источнике.



Подрядчик ночью начал устранять последствия начавшегося снегопада и проводить противогололедную обработку дорог и тротуаров, задействовал тяжелую технику — автогрейдер, фронтальные погрузчики, тракторные щетки. Расширяют проезжую часть и тротуары, снимают уплотненный снег, накаты и наледь.





Кроме того, на нескольких улицах ночью вывезли снег, это продолжат делать и днем. Кроме того, особое внимание уделяется уборке пешеходных переходов и остановочных комплексов.





Как рассказали в администрации, для горожан доступен сервис онлайн-мониторинга перемещения техники ООО «Кондопожское ДРСУ». Следить за работой специализированных машин можно по ссылке.

Напомним, сегодня ГИБДД Петрозаводска обратилось к горожанам с призывом быть особенно внимательными и осторожными в условиях интенсивных осадков.