Дороги в Прионежском районе расчистили после жалоб жителей

Глава министерства транспорта Карелии Дмитрий Крылов лично проверил ситуацию с уборкой дорог в Прионежском районе после жалоб местных жителей.

Жалобы касались состояния дорог в нескольких населенных пунктах, особенно много обращений было по подъездной дороге к Намоево, где образовалась опасная «гребёнка» из накатанного снега и льда.— Поступали жалобы от жителей Машезеро, Лососинного, обращения были и на подъездную дорогу к Намоево, на автодорогу Соломенное — Ялгуба — Суйсарь, — сообщил министр.

Вместе с представителями подрядной организации и управления автомобильных дорог он выехал на место. Крылов поручил усилить оперативность реагирования на обращения, очистить дорожные знаки и барьерные ограждения. Для ликвидации «гребёнки» на подъезде к Намоево было приказано провести грейдирование — выравнивание дорожного полотна.

Также министр потребовал усилить мониторинг состояния трасс, особенно в периоды ухудшения погоды, чтобы своевременно обеспечивать безопасность движения.— На сегодняшний день проезд по региональным дорогам Прионежского района полностью обеспечен. Ситуацию держу под личным контролем, — заявил Дмитрий Крылов.

Ранее мы писали, что 20 января на 138-м километре автодороги «Петрозаводск-Ошта» в Прионежском районе одно за другим произошли два ДТП. Потсрадали пять человек, один погиб.