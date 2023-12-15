«Дорогие наши спасители», — жительница Петрозаводска поблагодарила врачей поликлиники

Петрозаводчанка поблагодарила работников поликлиники, снявших мучавшее ее 20 лет напряжение.

Обращение жительницы Петрозаводска, поблагодарившей врачей поликлиники № 4 на Ключевой, было опубликовано в группе карельского Минздрава.

«Много интересных событий и открытий для меня произошло при оформлении инвалидности. Внимательное отношение врачей-специалистов Н. А. Симченко, В. В. Сокур, О. А. Михайловой, Н. А. Машнюк, И.О. Сун-Ю-Цын, Е. Ю. Сухоносовой, Е. В. Тумановой, В. А. Гусевой, И. В. Павловой, А. Д. Вороновой сняло напряжение, которое уже более 20 лет существовало во мне. Возможно, если бы я раньше обратилась к специалистам, то не пришлось бы сидеть в четырёх стенах», — написала женщина.

Петрозаводчанка восхитились терпением и доброжелательностью врачей и пожелала им здоровья, любви и счастья во всем.