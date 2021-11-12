Дорогой алкоголь стал самым популярным товаром, который пытались украсть жители Карелии из магазинов

Так, в супермаркете повышенной комфортности в Петрозаводске мужчина пытался пронести под курткой бутылку виски.

Кража и несколько мелких хищений были пресечены группами задержания вневедомственной охраны Карелии, сообщили в региональном Управлении Росгвардии.



В петрозаводском супермаркете повышенной комфортности 7 января 35-летний мужчина пытался пронести под курткой бутылку виски. Он был замечен продавцами, задержан прибывшими на сигнал тревоги сотрудниками вневедомственной охраны и передан следственно-оперативной группе полиции.



Еще одно открытое хищение алкогольной продукции было замечено в одном из магазинов фирменной торговой сети в Петрозаводске. Как сообщили в управлении Росгвардии, в настоящее время решается вопрос об инкриминировании грабежа 29-летнему гражданину.

Ещё три человека были задержаны при совершении мелких хищений. Они будут привлечены к административной ответственности.