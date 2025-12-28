Автомобиль Mercedes-Benz съехал в кювет в Питкярантском округе.

28 декабря в 11:40 в деревне Койриноя Питкярантского округа автомобиль Mercedes-Benz разбился об дерево, съехав в кювет. Об этом сообщили в ГАИ по Карелии.



Как пояснили в ведомстве, 41-летний мужчина, находившийся за рулём иномарки, не учёл погодные условия и, не справившись с управлением, допустил съезд с трассы.

— В результате ДТП телесные повреждения получили пассажиры иномарки в возрасте 25 и 37 лет, — рассказали там.

По факту происшествия проводится проверка.

