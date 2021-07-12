Дорогостоящее лечение рака стало недоступно из-за реформы ОМС

Решение властей по остаточному принципу оплачивать из средств обязательного медстрахования (ОМС) химиотерапию на основе дорогих препаратов, не вошедших в перечень жизненно важных, привело к сокращению закупок таких лекарств на 67%.

В ряде регионов, включая Ивановскую, Мурманскую области и Чечню, полностью перестали приобретать, в частности, торизел и абраксан для лечения агрессивных форм рака. В результате пациентам приходится самим оплачивать лечение, стоимость которого может превышать 200 тыс. руб. При этом ситуация зависит не только от решений властей — сами производители далеко не всегда готовы включать свои лекарства в список ЖНВЛП. Об этом пишет «Коммерсант».

В январе–июне объем закупок на гостендерах 11 противораковых препаратов, не включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), снизился на 67%, до 647,4 млн руб., следует из подсчетов Headway Company. Заметнее всего — на 75% — упали закупки торизела (действующее вещество темсиролимус) и жавлора (винфлунин), используемых для лечения рака почек и мочевого пузыря, и на 70% — абраксана (паклитаксел + альбумин), применяемого при раке поджелудочный железы. В январе–июне 2020 года, когда лечение этими препаратами покрывалось тарифом ОМС, операторы госзаказа потратили на них почти 2 млрд руб.

В декабре 2020 года Федеральный фонд медстрахования и Минздрав исключили все лекарства, не входящие в ЖНВЛП, из классификатора клинико-статистических групп (КСГ), на базе которого рассчитывается стоимость лечения рака. Это произошло после утверждения поправок к законодательству, потребовавших использовать в системе ОМС только средств из перечня ЖНВЛП, поясняет независимый эксперт госзакупок Алексей Федоров.

В итоге, по его словам, из КСГ исключены около 60 схем лечения онкозаболеваний по ОМС.

В Минздраве и ФФОМС уверяют, что вопрос оплаты онкопрепаратов, в том числе не входящих в ЖНВЛП, «полностью урегулирован». В министерстве поясняют, что расчет тарифов на лечение препаратами вне перечня ЖНВЛП «не представляется возможным из-за отсутствия предельной зарегистрированной цены», а оплата лечения такими лекарствами должна проводиться в соответствии с тарифом для «прочих схем терапии».

Прочие схемы терапии тарифицируются в размере 14 тыс. руб. за законченный случай лечения, поясняют в ассоциации онкопациентов «Здравствуй». При этом, по данным аналитиков Vademecum, средняя стоимость терапии, в частности, абраксаном в 2020 году составляла 200–250 тыс. руб., винфлунином — от 130 тыс. руб. Оплата по прочим схемам терапии может оказаться в 20 раз ниже, чем себестоимость используемых лекарств, подтверждает вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.

Заместитель директора по научной работе НМИЦ онкологии имени Блохина Алексей Трякин заявил Vademecum, что больше всего пострадали больные, которым требуется абраксан. «Теперь вне Москвы во многих регионах госклиники не будут лечить пациентов этим препаратом в рамках ОМС», — говорит он. В департаменте здравоохранения Москвы пояснили «Ъ», что не используют тарифы по «прочим схемам», оплачивая полную стоимость лечения.

По данным Headway Company, только десять регионов, включая Татарстан, Ханты-Мансийский АО, Тюменскую область, смогли сохранить в 2021 году объемы закупок дорогостоящих препаратов против рака на прежнем уровне.

Но не у всех есть на это средства в бюджетах: Ивановская, Мурманская, Орловская, Кировская, Магаданская, Новгородская области и Чечня вовсе перестали закупать их. Получить оперативные комментарии в администрациях этих регионов не удалось.

В результате во многих случаях пациентам приходится самим покупать дорогостоящие препараты от рака. По данным DSM Group, продажи ряда исключенных из терапии за счет ОМС препаратов в коммерческом сегменте выросли в среднем на 75%.