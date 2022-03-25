Дорогу Гирвас-Юстозеро в Карелии отремонтирует фирма из Санкт-Петербурга

Фирма оказалась единственным участником торгов, организованных республиканским управлением автомобильных дорог.

В Карелии признан не состоявшимся конкурс на ремонт автодороги Гирвас-Юстозеро в Кондопожском районе. Как говорится в протоколе конкурсной комиссии, на участие в торгах была подана всего одна заявка – от компании «АБЗ-Дорстрой» из Санкт-Петербурга, с которой и будет заключен контракт.

Стоимость работ, заказчиком которых выступает республиканское управление автомобильных дорог, составит 641 миллион рублей. Завершить ремонт планируется к концу сентября 2023 года.