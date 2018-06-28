Дорогу к Дню Карелии в Беломорском районе восстановят фрагментами

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Минтранс Карелии сообщил о старте работ по ремонту участков трассы Пушной – Беломорск: дорогу восстановят фрагментами.
Работы выполняются в рамках мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня республики Карелия в Беломорском муниципальном районе. Государственный контракт на 46,2 млн рублей был заключен на ремонт фрагментов трассы Пушной – Беломорск. Работы должны быть выполнены участками общей протяженностью 9,5 км, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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