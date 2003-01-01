Дорогу к Онежскому озеру в Прионежье перекрыли очередным шлагбаумом

Владельцы карьера в Прионежском районе перегородили путь местным жителям к Онежскому озеру.

В Прионежском районе рядом с деревней Педасельга перекрыта старая дорога — «106» километр. Чтобы проехать к Онежскому озеру, нужно «договариваться» с охранником, рассказал на своей странице в ВК петрозаводский фотограф Илья Тимин.

— «106» километр — развилка к Онежскому озеру. Классическая лесная дорога — после дождей были лужи, но аккуратно даже на легковой машине можно было проехать. Проехать до самого берега, где красивый песчаный пляж у впадающей в озеро реки Петручей. Место культовое для местных рыбаков и жителей Карелии. Здесь исторически находится несколько рыбацких избушек, которые из поколения в поколение имеют «смотрителей» за чистотой берега. И в самом деле — мусора почти нет, — говорит Илья Тимин.

По словам фотографа, карьер расположен на территории глухариного токовища. Лес вырублен буквально по периметру тока. От края карьера до Онежского озера — около 800 метров.

— Глухарей здесь теперь нет. Теперь здесь будут регулярно взрывать скалу и вывозить карельский камень. Насколько это скажется на местной фауне в озере и в лесах — оценить сможем только через несколько лет. Или десятилетий, — пишет Илья Тимин.

А что касается коренных местных жителей, то им придется получать разрешение, чтобы проехать к озеру. Вывод как факт — еще один шлагбаум на пути к Онежскому озеру позволил владельцу карьера в прибрежной зоне второго по величине в Европе пресного озера, обрести личный пляж и персональный выход к ценнейшему водоему, делится Илья Тимин. А местные жители все более изолированы от красивых природных мест, куда доступ для них перекрывается под разными предлогами.

На сколько это законно ставить шлагбаум и вести взрывные работы рядом с озером, недоумевает фотограф. Вопросов много и к Минприроды, и к руководству республики. Добавим, что летом глава Карелии Артур Парфенчиков поручил премьер-министру правительства Андрею Сергееву и Минприроды организовать комплексную проверку всех действующих карьеров. Также власти решили ограничить выдачу новых лицензий на геологическое изучение недр до 2030 года на территориях с максимальным количеством и плотностью расположения карьеров — в Лахденпохском, Прионежском, Пряжинском районах, а также в Питкярантском и Сортавальском округах.