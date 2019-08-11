12:30, 11 Августа 2019
Дорогу к парку "Бастионъ" в Карелии отремонтируют в следующем году, пообещал Парфенчиков
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Об этом сообщил Глава республики во время посещения исторического комплекса 10 августа, сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии.
В рамках рабочей поездки по Приладожью руководитель региона осмотрел исторический парк "Бастионъ" в Сортавале. Музейный комплекс, посвященный истории русского и европейского севера, организовал предприниматель Александр Тестов. Своими силами он создал несколько музейных корпусов на территории бывшей птицефабрики. Уже проведено электричество и обеспечено водоснабжение. Главная задача теперь – отремонтировать дорогу к парку протяженностью 1,65 км.
Как отметил глава города Сортавала Сергей Крупин, при получении транша из бюджета республики городское поселение будет софинансировать ремонтные работы.
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