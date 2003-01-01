Дорогу к земельным участкам для многодетных семей строят в Карелии

В Сортавальском районе идет укладка асфальта на пути к земельным участкам для многодетных семей.
Вице-премьер правительства Карелии Виктор Россыпнов в своем телеграм-канале рассказал, что подрядчик начал укладывать асфальт на улице Добрая в городе Сортавала.
— Идет укладка асфальта по улице Доброй. Все сделаем. Объект введем, — сообщил в видео Виктор Россыпнов.
Ранее Виктор Россыпнов расказывал, что подрядчик готовится к асфальтированию улиц и проездов в районе Совхозного шоссе в городе Сортавала. Здесь находится около 100 участков для ИЖС, к которым проложены сети водопровода, канализации, уличного освещения.
Напомним, согласно проекту, на территории района должно быть выполнено устройство автомобильной дороги с 4 въездами/выездами, сетей электроснабжения, наружного освещения улиц, канализации, хозяйственно-питьевого водоснабжения и противопожарного водопровода. Сдать объект обещают в этом году.