Дорогу между Карелией и Архангельской областью планируют передать в федеральную собственность

Автомобильную дорогу по маршруту «Брин-Наволок — Онега — автомобильная дорога Р-21 «Кола» планируется передать в федеральную собственность.

Об этом РБК рассказали министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии.

Отправной точкой транзитной автодороги является поселок Брин-Наволок в Холмогорском районе Архангельской области, конечной — дорожная развязка в Карелии с выходом на трассу «Кола».

В каком месте расположена эта развязка, в министерстве не уточнили.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков говорил о передаче в федеральное ведение дороги, которая ведет из Архангельска: Онега-Нюхча-Сумский посад-Беломорск – подъезд к трассе «Кола». Сейчас добраться автотранспортом со стороны Карелии можно только до деревни Нюхча, а со стороны Архангельска — до деревни Онега. Между Онегой и Нюхчей дорога давно утрачена.