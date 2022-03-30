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Дорогу на подъезде к Петрозаводску сузят до двух полос

Новости. Общество
13:34, 28 Апреля 2022
фото: © Михаил Терещенко/ТАСС

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С 11 мая в связи с ремонтом будет ограничено движение на подъезде к Петрозаводску и аэропорту столицы республики, сообщили в Упрдор "Кола".

В Карелии началось обновление подъездов к Петрозаводску и его аэропорту. На первом этапе дорожники полностью срежут верхний слой асфальтобетона на глубину 50 мм. Там, где необходимо, будет уложен выравнивающий слой, поверхность обработают битумом, после чего выполнят укладку нового пятисантиметрового покрытия. На подъездах к Петрозаводску и к аэропорту уже идут подготовительные мероприятия, в частности, началась геодезическая разбивка. Все работы на объектах планируется завершить до середины июня.

С 11 мая движение на подъезде к столице республики будет организовано по двум из четырех имеющихся полос, а на подъезде к аэропорту «Петрозаводск» — в поочередном режиме. В связи с этим ФКУ Упрдор «Кола» призывает водителей быть предельно внимательными при поездках по участкам проведения дорожных работ и с пониманием отнесись к наличию временных затруднений.

В Управлении напомнили, в этом году на территории Карелии слои износа также будут заменены более чем на 130 км участков федеральных автомобильных дорог: трассе «Кола» (с 408-го по 422-й, с 464-го по 473-й, с 849-го по 869-й км и с 929-го по 949-й км), автомобильной дороге А-119 (Вологда — Медвежьегорск — автодорога Р-21 «Кола») — с 464-го по 502-й и с 544-го по 559-й км — и трассе А-121 «Сортавала» (с 390-го по 408-й км).

Ранее сообщалось, Москва выделила Карелии 500 млн рублей на ремонт дорог.

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